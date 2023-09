Reprodução Lula discursou na ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (19), que o encontro bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi pedido do ucraniano. Os dois se reúnem nesta quarta-feira (20) durante a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) , em Nova York.

"Vou receber o Zelensky para conversar os problemas que ele quer conversar comigo", disse o presidente a repórteres no lobby do hotel onde está hospedado em Nova York, após a volta de uma recepção com o embaixador do Brasil na ONU. "Não tem expectativa com o Zelensky. A expectativa é de uma conversa de dois presidentes de dois países, cada um com seus problemas, cada um com suas visões."



Lula também se mostrou ansioso pelo encontro que terá com Joe Bide, presidente dos Estados Unidos, também nesta quarta.

"É a primeira vez em 500 e tantos anos da existência do Brasil que você se senta com o presidente da República americana em igualdade de condições para discutir um problema crônico que é a precarização do mundo do trabalho", disse Lula a repórteres.



Lula disse que buscará soluções que possam impactar positivamente a juventude e a sociedade como um todo:

"Vamos tentar ver se apontamos para a sociedade e para a juventude uma alternativa. Ver o que a gente pode fazer para que se desperte na juventude a esperança de um dia ter a garantia de estudar, e com esse estudo ter um emprego que [lhe] permita viver dignamente", disse o presidente. "Se a gente conseguir, já vai valer a pena."