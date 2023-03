Kremlin - 11.01.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

O porta-voz do Kremlin , Dmitry Peskov, declarou nesta sexta-feira (17) que o mandado de prisão contra o presidente da Rússia, Vladmir Putin, pelo Tribunal Penal Internancional (TPI) é "inaceitável" e não tem validade legal.

"A Rússia, como vários Estados, não reconhece a jurisdição desse tribunal e, portanto, do ponto de vista da lei, as decisões desse tribunal são nulas", disse Peskov.

Juízes do TPI emitiram um mandado de prisão contra Vladimir Putin , e contra a Comissária para os Direitos da Criança do país, Alekseyevna Lvova-Belova, pelos crimes de guerra cometidos na Ucrânia nesta sexta-feira.

O Tribunal considerou que os acusados são responsáveis pelo crime de deportação ilegal de crianças de áreas ocupadas pela Rússia , segundo comunicado.

“O Sr. Vladimir Vladimirovich Putin, nascido em 7 de outubro de 1952, Presidente da Federação Russa, é alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população (crianças) e de transferência ilegal de população (crianças) de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa”, diz a nota.

A Câmara de Pré-Julgamento II informou que esse tipo de mandado de prisão costuma ser secreto, mas, nesse caso, foi divulgado para que o público seja sensibilizado com os crimes cometidos, principalmente, pois os crimes ainda estão em andamento.

Um ano de guerra

No dia 24 de fevereiro, a guerra completou um ano , deixando mais de 42 mil mortos, 56 mil feridos e outros 15 mil desaparecidos, segundo dados da Agência Reuters. Em compensação, Kiev conseguiu evitar o domínio russo sobre suas terras e, agora, mantém a disputa pela região de Donbass, tomada pelo Exército de Putin.

