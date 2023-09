Ricardo Stuckert/PR Lula deve ficar fora o Brasil até o dia 21

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca, nesta sexta-feira (15), para Cuba, onde ocorrerá o encontro do G77, grupo formado por 134 nações emergentes. No sábado, o presidente discursará no evento e no domingo irá para Nova York discursar na abertura da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

A expectativa é que a China envie um representante para o encontro para estreitar a agenda Sul Global. Lula deve discursar sobre temas pleiteados pelo gigante asiático, como reformulação no Conselho de Segurança da ONU.

Além disso, deve pedir renegociação de dívidas com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e criticar o descumprimento de acordos climáticos por países desenvolvidos.

A agenda de Lula também prevê uma reunião bilateral com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Cuba tem uma dívida de US$ 520 milhões com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento), o que impede o Brasil de ajudar o país caribenho em sua crise de desabastecimento.

No domingo, Lula embarca para os Estados Unidos no domingo (17) para o discurso na ONU no dia 19. Como todo ano, o Brasil inicia a cerimônia.

Ele deve reforçar sua pauta de combate à fome, redução das desigualdades, clima e reforma do Conselho de Segurança da ONU.

P governo ainda não divulgou a lista de encontros bilaterais da agenda presidencial, mas já há algumas confirmações, como o encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Entre os dias 18 e 20, respectivamente, o presidente participará de duas reuniões com os demais líderes, convocadas por Guterres: uma sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são compromissos para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade; e a Cúpula de Ambição Climática.