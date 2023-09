Ricardo Stuckert/PR - 31/08/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nesta sexta-feira (8) em Nova Délhi, na Índia, para participar da 18ª edição da cúpula do G20. Sua chegada ocorreu logo após sua participação no desfile de 7 de Setembro em Brasília.

O G20 é uma reunião de líderes de 19 países, além da União Europeia, que representam aproximadamente 80% da economia global. Durante a cúpula, o Brasil receberá simbolicamente o comando rotativo do bloco, assumindo a presidência do grupo. É a primeira vez que o país ocupa essa posição desde a criação do grupo em 1999.

O mandato brasileiro à frente do G20 terá duração de dezembro de 2023 a novembro de 2024, e o país sediará a próxima cúpula, que será realizada no Rio de Janeiro no próximo ano. A presidência do bloco representa uma oportunidade para o Brasil desempenhar um papel de liderança em questões globais e econômicas.

Lula falará de fome, guerra e meio ambiente

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, contou que o governo Lula discutirá o meio ambiente, mudança climática, desigualdade social e a guerra na Ucrânia.

O presidente da República irá reforçar a necessidade que a Ucrânia e a Rússia sentem para chegar a um acordo para dar um ponto final no conflito que ocorre no leste europeu.

No sábado, Lula participará de duas reuniões temáticas. A primeira debaterá a preservação do planeta, enquanto a segunda falará da proteção das pessoas em diversas áreas, como saúde e educação.

No domingo, quando se encerra a cúpula, o G20 discutirá a promoção de um futuro melhor, tendo como foco as transformações tecnológicas e o trabalho e emprego da sociedade.





Quem faz parte do G20

África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coréia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia e União Europeia.