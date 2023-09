Reprodução Ministro Fernando Haddad





A tentativa de assalto à casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo, está sendo alvo de uma intensa investigação pela Polícia Federal.

No entanto, os criminosos não tiveram sucesso, pois não conseguiram entrar na residência e acabaram fugindo, deixando várias perguntas no ar.

Quem estava na casa?

O ministro e sua filha estavam dentro do imóvel no momento da tentativa de invasão, gerando ainda mais preocupação e mistério em torno do incidente.

Ação da polícia

A Polícia Federal enviou equipes para buscar informações no local e iniciar o processo de investigação. A Polícia Civil também foi até a casa do ministro Haddad e colheu impressões digitais.

Como reagiu Haddad?

Fernando Haddad estava em São Paulo para participar de um compromisso, mas precisou cancelar por conta da gravidade do episódio.

Que horas os bandidos tentaram assaltar a casa de Haddad?

De acordo com o ministro, a tentativa de assalto aconteceu por volta das 3h da manhã. A suspeita da polícia é que os bandidos escolheram um horário que ainda estava escuro e tranqüilo nas ruas residenciais de Indianópolis.





Quem percebeu a tentativa de invasão?

Uma funcionária de Haddad chegou para trabalhar e reparou que o portão do imóvel estava arrombado. O ministro então verificou as câmeras de segurança e descobriram que uma moto parou na porta, uma pessoa desceu do veículo, quebrou a entrada com uma ferramenta e adentrou ao local.

Quantos bandidos estavam envolvidos?

Após o portão ter sido arrombado, um carro chegou ao local, e quatro homens armados desembarcaram. Eles passaram pelo portão, mas, surpreendentemente, não invadiram a residência e logo se retiraram.