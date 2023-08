Montagem iG / Imagens: Reprodução / X / National Independent - 19.08.2023 Incêndio florestal em Alexandrópolis, na Grécia

Nova onda de calor no sul da Europa vem causando incêndios na Grécia, Espanha e Itália. Na cidade grega de Alexandrópolis, 65 pacientes precisaram ser retirados de um hospital por uma balsa nesta terça-feira (22), incluindo bebês recém-nascidos.

A França e outras regiões também sofrem com condições quentes, secas e fortes ventos. Autoridades pediram que moradores evitem o calor.

Em Alexandrópolis, os pacientes foram trasportados de ambulância de uma clínica que fica na região para longe do fogo. De acordo com a agência de notícias Reuters , pacientes idosos estavam em colchões espalhados pelo chão do refeitório enquanto paramédicos faziam atendimentos.

"Trabalho há 27 anos, nunca vi nada assim", disse o enfermeiro Nikos Gioktsidis à Reuters . "Macas por toda parte, pacientes aqui, soro lá... Foi como uma guerra, como se uma bomba tivesse explodido."



Ainda na Grécia, na região de Evros, perto da fronteira com a Turquia, comunidades foram deslocadas por risco de novos incêndios nos próximos dias, após recomendação das autoridades.

A Espanha já vive a quarta onda de calor do verão e a maior parte do país está em alerta de risco muito alto ou extremo para incêndios florestais. Na ilha de Tenerife, o fogo já é registrado há uma semana. Conforme a agência, o incêndio já destruiu 15.000 hectares em 12 localidades, forçando o deslocamento de milhares de pessoas.

Conforme a agência meteorológica nacional AEMET, as temperaturas devem ultrapassar os 40ºC em grandes áreas do sudoeste e nordeste da Península Ibérica.

Já na Itália, cerca de 700 pessoas precisaram ser retiradas após um incêndio que começou nessa segunda (21) na olha toscana de Elba, na floresta entre Rio Marina, mas nenhuma vítima foi registrada. Até o momento, 14 hectares já foram queimados.

Um alerta vermelho foi emitido em 16 das 27 principais cidades do país nesta terça, incluindo Roma, Milão e Florença. O número deve aumentar nesta quarta (23).



Na França, quatro regiões do sul também receberam alerta vermelho, sendo Rhône, Drôme, Ardèche e Haute-Loire. Com isso, as autoridades podem cancelar eventos e fechar instalações públicas, caso seja necessário.