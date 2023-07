Isac Nóbrega/PR - 19/03/2019 Julgamento de Donald Trump será realizado no dia 24 de maior de 2024





Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, será julgado no dia 24 de maio de 2024 no âmbito do caso dos documentos sigilosos escondidos na sua residência. A data foi definida pela Justiça norte-americana nesta sexta-feira (21).

O julgamento do político filiado ao Partido Republicano acontecerá a menos de seis meses das eleições presidenciais dos Estados Unidos, que estão marcadas para ocorrer em novembro do ano que vem.

Em razão disso, a defesa de Trump tendou adiara audiência para dezembro de 2024, ou seja, após a realização do pleito eleitoral norte-americano. A tentativa, entretando, não teve sucesso.





Donald Trump é o favorito para enfrentar Joe Biden nas eleições do próximo ano. Ele, porém, deverá passar pelas prévias do partido Republicano, onde encontrará seus principais adversários políticos, como Mike Pence e Ron DeSantis.

Após a definição da data por parte de Aileen Cannon, juíza distrital da Flórida responsável pelo caso, representa que tanto o julgamento, como a campanha presidencial, ocorreão ao mesmo rempo. A audiência acontecerá no tribunal de Fort Pierce.

Acusações contra Trump

Entre as 37 acusações criminais sobre documentos secretos encontrados em sua casa em Mar-a-Lago, em agosto de 2022, 31 são sobre violações da lei de espionagem, por manter documentos sigilosos sobre soberania e defesa do país, com dados sobre o arsenal nuclear dos EUA e pontos fracos que os EUA apresentam caso foram uma invasão.

Outras três acusações são por Trump supostamente ter mantido ou ocultado documentos qua fazem parte de um trabalho de investigação federal e mais duas acusações referem-se a declarações e falas falsas em tribunal. Outra acusação se deu por conta de uma conspiração e tentativa de obstruir a atuação da Justiça.