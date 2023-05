Isac Nóbrega/PR - 19/03/2019 Ex-presidente Donald Trump

A Justiça dos Estados Unidos condenou o ex-presidente Donald Trump por abuso sexual e difamação. Trump deverá pagar uma multa de no mínimo US$ 2,7 milhões por difamar a escritora e jornalista E. Jean Carroll, de 79 anos, além de uma multa de US$ 20 mil por abuso sexual. Com os danos compensatórios punitivos, ele deverá pagar mais de US$ 5 milhões à escritora.



A condenação foi feita por juri nesta terça-feira (09). Ele era acusado em um caso cível de estupro e difamação, sendo condenado por abuso sexual e difamação.

Carroll abriu o processo contra Trump em 2022, dizendo que o ex-presidente dos Estados Unidos teria a estuprado nos anos 1990, em uma loja de departamento na cidade de Nova York. Carroll era colunista da revista Elle, e afirmou que anos depois, em 2019, quando tornou pública a acusação em seu livro, Trump a difamou, dizendo que a escritora "não fazia seu tipo".

No julgamento, Trump optou por não testemunhar, mas negou, anteriormente, todas as acusações. O juri deliberou por cerca de duas horas e meia sobre se as ações do ex-presidente configuravam abuso sexual, sendo questionados separadamente acerca da acusação de difamação.

Trump não enfrentará consequências criminais pelos atos, pois se tratava de um caso civil. Vale ressaltar que Carroll não estava procurando uma compensação monetária com valor específico.

