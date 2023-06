Reprodução/YouTube Discovery Plus 13.08.2022 Donald Trump está sendo investigado por espionagem.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se declarou inocente das 37 acusações que responde por retenção ilegal de documentos sigilosos do governo. Ele discursou sobre o processo em que está envolvido nesta terça-feira (13), em Nova Jersey, e acusou Joe Biden de estar por trás das denúncias.

O empresário, durante o discurso, relatou estar sofrendo "perseguição política" e se defendeu em relação à Lei de Espionagem. Segundo ele, a lei não se aplica aos ex-presidentes que armazenam documentos e arquivos correspondentes ao período de seu mandato.

“E me ameaçando com 400 anos na prisão por possuir meus próprios papéis presidenciais, que quase todos os outros presidentes fizeram, é uma das teorias legais mais ultrajantes e legalmente viciadas já apresentadas em um tribunal americano. O ato de espionagem foi usado para perseguir traidores e espiões, e não tem nada a ver com um ex-presidente mantendo legalmente seus próprios documentos. Como presidente, a lei que se aplica a este caso não é o ato de espionagem”, disse o ex-presidente.

O atual presidente, Joe Biden , não saiu ''impune'' no discurso de Trump: "Biden será para sempre lembrado não apenas como o presidente mais corrupto da história do país, mas talvez ainda mais importante, o presidente que, junto com um grupo de seus bandidos mais próximos, desajustados e marxistas, tentou destruir a democracia americana".