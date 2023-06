Isac Nóbrega/PR - 19/03/2019 Ex-presidente Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se apresentou na tarde desta terça-feira (13) à Justiça de Miami, na Flórida, para responder sobre as acusações de ter guardado documentos sigilosos da Casa Branca. Ele deverá ouvir as denúncias e deixar o tribunal no fim da tarde.

Trump é acusado de ter retido documentos após ter deixado o governo federal. Ao todo, 37 denúncias foram registradas pelas autoridades.

As acusações fazem parte da operação do FBI, que realizou buscas na casa do ex-presidente em Mar-a-Lago, na Flórida, em 2022. Na época, mais de 11 mil documentos foram apreendidos em 30 caixas.

Após a divulgação do caso, os advogados de Trump deixaram a defesa e o ex-presidente nomeou Todd Blanche como seu novo representante.

Esta é a segunda vez que Trump enfrenta acusações criminais. Em outro processo, ele foi acusado de pagar pelo silêncio de uma atriz pornô.

O ex-presidente ainda é acusado de subornar uma modelo para não revelar outro caso extraconjugal. O republicano ainda teria pagado US$ 30 mil a um porteiro para manter em segredo um possível filho fora do casamento.

Trump nega todas as acusações e diz ser vítima de perseguição política. Ele ainda acusa o presidente dos EUA, Joe Biden, de arquitetar crimes contra ele para enfraquecê-lo na disputa eleitoral de 2024.

Donald Trump é o favorito para enfrentar Biden nas eleições do próximo ano. Ele, porém, deverá passar pelas prévias do partido Republicano, onde encontrará seus principais adversários políticos, como Mike Pence e Ron DeSantis.