Isac Nóbrega/PR - 19/03/2019 Ex-presidente Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pré-candidato à reeleição pelo Partido Republicano, afirmou na terça-feira (18) que foi intimado a comparecer à Justiça novamente, o tornando mais próximo de ser indiciado pela terceira vez.

A intimação desta vez é para investigar suposta atuação do ex-presidente durante a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021. O ato aconteceu quando uma multidão de apoiadores de Trump tentou impedir vitória de Joe Biden nas eleições de 2020, resultando em cinco mortes.

De acordo com Trump, a carta do Departamento de Justiça chegou na noite de domingo (16). Nela, havia uma intimação para ele se apresentar ao "grande júri", grupo de cidadãos comuns que decide se um processo deve permanecer ou não na Justiça.





O ex-presidente dos EUA revelou ainda que o documento foi enviado pelo conselheiro especial do Departamento de Justiça Jack Smith, responsável pelas investigações contra ele.

"O enlouquecido Jack Smith, procurador do Departamento de Justiça de Biden, enviou uma carta (no domingo à noite!) dizendo que sou um ALVO da investigação do 6 de Janeiro e me dando quatro dias muito curtos para comparecer ao grande júri, o que quase sempre significa prisão e indiciamento", postou Trump.

Donald Trump foi indiciado pela primeira vez em março deste ano, pela Justiça estadual de Nova York. Ele foi condenado por abuso sexual e difamação da escritora americana Elizabeth Jean Carroll. Em junho, o ex-presidente se tornou réu pela segunda vez, por acusações de espionagem e esconder documentos secretos após deixar a presidência.