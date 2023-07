Divulgação/OceanGate Expeditions O incidente com o submersível Titan, no dia 18/06, provocou repercussão mundial

Um mapa divulgado pela empresa RMS Titanic Inc., que detém os direitos de recuperação das peças do Titanic, mostra a localização aproximada do submersível Titan em relação ao navio naufragado em 1912.

A representação foi feita pela companhia por meio da captação de imagens de sonares. Como a localização é aproximada, a empresa não especificou a distância entre o submarino da OceanGate e o Titanic.

O local onde foram encontrados os destroços do submersível foi identificado no mapa como "Titan Debris Field" [Campo de Destroços do Titan] e indicado com um círculo pontilhado.

Veja:

RMS Titanic Inc Mapa mostra distância onde destroços do Titan foram encontrados até o Titanic

Na imagem, é possível ver que o submersível estava próximo aos restos do Titanic. A representação foi disponibilizada pela empresa a um tribunal federal no âmbito das investigações sobre a implosão do submarino, que ocorreu no Oceano Atlântico no mês passado e matou todos cinco os tripulantes.

"Acreditamos que estes dados são de confiança", afirmou o advogado da empresa Brian Wainger. De acordo com ele, a RMS Titanic Inc. encaminhou o mapa à Guarda Costeira dos Estados Unidos e à Administração Nacional Oceânica e Atmosférica para ajudar nas buscas pelo submarino.

Wainger informou que a estimativa da Guarda Costeira dos Estados Unidos é que a investigação do caso seja concluída em um período de 12 a 18 meses. Depois, uma audiência pública deve ser feita, quando testemunhas serão ouvidas.

No dia 22 de junho, a Guarda Costeira informou que os destroços encontrados faziam parte do submersível e apontavam para uma "implosão catastrófica" — o que teria levado à morte de todos os tripulantes, segundo o contra-almirante John Mauger.

Depois, a Guarda Costeira também disse que os corpos podem não ser encontrados devido às condições do acidente e ao local em que ocorreu.