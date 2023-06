OceanGate/Agência Brasil - 20.06.2023 OceanGate em expedição

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira (22) que os destroços encontrados próximo ao local de naufrágio do Titanic são do submersível Titan . Também foi confirmado que as estruturas encontradas fazem parte da câmara de pressão do submersível da OceanGate.

O submarino que desapareceu no domingo com cinco pessoas a bordo sofreu uma "implosão catastrófica", resultando na morte de todos os ocupantes, afirmou o Contra-Almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos Estados Unidos.

"Este é um ambiente incrivelmente implacável lá no fundo do mar e os destroços são consistentes com uma implosão catastrófica da embarcação", disse Mauger.

As famílias foram imediatamente notificadas. "Eu só posso imaginar como isso tem sido para eles e espero que essa descoberta forneça algum consolo durante este momento difícil", disse ele.

As informações já circulavam pela mídia britânica, quando o especialista David Mearns repassou as conversas que teve em um grupo com o The Explorers Club. Entretanto, a Guarda Costeira só confirmou durante a coletiva as informações.



A descoberta dos destroços foi feita por meio de sondas de busca, que encontrou os vestígios perto da carcaça do navio afundado. Eles haviam informado que "um campo de destroços foi descoberto dentro da área de busca por um ROV perto do Titanic", e que os "especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”.

Com a destruição da capsula, a possibilidade de sobrevivência dos tripulantes é nula. O Titan possuía uma tripulação formada por cinco pessoas: o empresário britânico Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e o filho Sulaiman Dawood, e o CEO da OceanGate, Stockton Rush.

A expedição começou na manhã de domingo, a 740 quilômetros do local onde a carcaça do Titanic se encontra. Após cerca de 1 hora e 45 minutos, o submersível teria perdido o contato com o navio de apoio.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos e do Canadá se juntaram para fazer uma força tarefa para encontrar o submersível. Foram utilizados 10 navios e aeronaves para a procura, investigando tanto a superfície, quanto as profundezas.

As equipes utilizaram de sonares, drones aquáticos e equipamentos de procura no fundo do mar, com um deles localizando os destroços.

Nota na íntegra da OceanGate

"Agora acreditamos que nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, infelizmente, foram perdidos.



Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. Nossos corações estão com essas cinco almas e todos os membros de suas famílias durante esse período trágico. Lamentamos a perda de vidas e a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam.

Este é um momento extremamente triste para nossos funcionários dedicados que estão exaustos e sofrendo profundamente com essa perda. Toda a família OceanGate é profundamente grata aos inúmeros homens e mulheres de várias organizações da comunidade internacional que enviaram recursos de grande alcance e trabalharam arduamente nesta missão.

Agradecemos seu empenho em encontrar esses cinco exploradores e seus dias e noites de trabalho incansável para apoiar nossa tripulação e suas famílias.

Este é um momento muito triste para toda a comunidade de exploradores e para cada um dos familiares daqueles que se perderam no mar.

Pedimos respeitosamente que a privacidade dessas famílias seja respeitada durante este momento tão doloroso".

