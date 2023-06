Reprodução / TikTok - 22.06.2023 Animação recria como seria a implosão sofrida pelo submersível Titan

Uma animação que simula o que teria acontecido com o submarino Titan, da OceanGate, que implodiu com cinco pessoas durante uma expedição para ver os destroços do Titanic, viralizou nas redes sociais e soma milhões de visualizações.

No TikTok, o vídeo já tem mais de 48.5 milhões de visualizações.

Veja:

O estúdio que fez a animação promete mostrar como a pressão da água teria agido sobre o submersível, o que teria levado à implosão. O perfil usa um modelo em 3D do próprio Titan, da empresa OceanGate.

"Com o colapso instantâneo pela pressão, o casco aqueceria imediatamente o ar no submarino até aproximadamente a temperatura do sol, enquanto um parede de metal e água do mar esmagaria a embarcação de uma extremidade à outra, tudo em questão de 30 milissegundos", escreveu o starfieldstudio, que compartilhou a animação.

O vídeo recebeu mais 2.6 milhões de curtidas e 241 mil comentários.

Ele foi compartilhado antes de a Guarda Costeira dos Estados Unidos informar, nessa quinta-feira (22), que os destroços encontrados faziam parte do submersível e apontavam para uma "implosão catastrófica" — o que teria levado à morte de todos os tripulantes, segundo o contra-almirante John Mauger.

Ontem, a Guarda Costeira também disse que os corpos podem não ser encontrados devido às condições do acidente e ao local em que ocorreu.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.