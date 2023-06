Veja quem são as vítimas da implosão do submarino Titan

O submersível Titan, da empresa OceanGate, desapareceu na tarde no último domingo (18), durante uma expedição aos destroços do Titanic. Após quatro dias de buscas, na tarde desta quinta-feira (22), a Guarda Costeira confirmou que a embarcação implodiu com a pressão do mar, e os cinco tripulantes morreram. Cada uma das vítimas pagou US$ 250 mil para estar no submarino. Veja quem era a tripulação.