Reprodução/Twitter @POTUS Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, participou da cúpula da Otan





Joe Biden, presidente dos Estados Unidos , afirmou nesta quarta-feira (12) que tanto os norte-americanos como os seu aliados do ocidente não desistiram de defender a Ucrânia dos ataques da Rússia durante a guerra.



A fala do chefe do Executivo dos EUA foi feita durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) , realizada na cidade de Vilnius, na Lituânia.

“Estamos preparados para a luta que temos pela frente”, afirmou Biden. Na sequência, ele prometeu que a unidade dos EUA e dos países ocidentais não vai "vacilar" na defesa do país liderado por Zelensky .





"Nosso compromisso com a Ucrânia não enfraquecerá. Defenderemos a liberdade hoje, amanhã e pelo tempo que for necessário”, pontuou. O Democrata acusou ainda Vladimir Putin, presidente da Rússia, de subestimar a união da Otan.

Segundo o presidente norte-americano, a organização composta também por Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, Itália e Japão está "mais forte" e "mais energizada" do que nunca.

"Quando Putin, e sua ânsia covarde por terra e poder, desencadeou sua guerra brutal contra a Ucrânia, ele estava apostando que a OTAN se desintegraria. Ele pensou que a OTAN se desfaria. Mas ele pensou errado", exclamou.