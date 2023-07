Pixabay Rússia critica resultados da cúpula da Otan





O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitri Medvedev, disse nesta terça-feira (11) que os resultados preliminares da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Vilnius, na Lituânia, aproximam a Terceira Guerra Mundial.

"O Ocidente, completamente louco, não conseguia pensar em mais nada. Previsibilidade ao mais alto nível, ao ponto da idiotice. É um beco sem saída. A Terceira Guerra Mundial se aproxima", declarou o ex-presidente russo no Telegram.

Segundo Medvedev, isso significa que "a operação militar continuará com os mesmos objetivos", sendo que um deles "é impedir que o grupo nazista em Kiev se junte à Otan".





Além disso, Medvedev afirmou que a Rússia usará bombas de fragmentação no conflito. A ameaça surge em resposta a um suposto ataque ucraniano à cidade de Tokmak, na região de Zaporizhzhia, que segundo os russos foi realizado com essas munições. "É hora de descobrir nosso arsenais dessas armas desumanas", concluiu.

As declarações foram dadas após o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmar que os líderes da aliança militar decidiram convidar a Ucrânia para se juntar ao grupo assim que os aliados concordarem e o país cumprir as condições impostas.