Reprodução/Pixabay Turquia concorda com a adesão da Suécia à Otan





Jens Stoltenberg, secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) , informou nesta segunda-feira (10) que o presidente turco Recep Tayyip Erdogan concordou com a adesão da Suécia à organização.

O anúncio feito pela autoridade da Otan foi feito durante uma entrevista coletiva realizada em Vilna, na Lituânia, após uma reunião entre ele, o presidente da Turquia e Ulf Kristersson, primeiro-ministro sueco.

"Tenho o prazer de anunciar que o presidente Erdogan concordou em enviar o Protocolo de Adesão da Suécia à Grande Assembleia Nacional o mais rápido possível e trabalhar em conjunto com a Assembleia para garantir a ratificação", ressaltou.





A Suécia passará a ser o 32° país-membro da Otan. Contudo, Stoltenberg afirmou que ainda não há uma data prevista para a incorporação do país europeu à organização. A adesão tanto da Suécia como da Finlândia são vistas como uma derrota para a Rússia.

Os líderes estão reunidos na Lituânia para a realização da cúpula da Otan, que terá início na próxima terça-feira (11). O evento conta com a expectativa do anúncio de medidas para a adesão da Ucrânia à aliança militar.