Presidencia Ucrânia - 24.05.2023 Presidente Volodymyr Zelensky visitou as posições de linha de frente das Forças Armadas da Ucrânia na área de defesa de Vuhledar – Maryinka, na região de Donetsk

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que as Forças Armadas do país estão enfrentando dificuldades, mas progredindo na contraofensiva na tentativa de retomar os territórios ocupados pela Rússia.

"A semana passada foi difícil na linha de frente. Mas estamos progredindo", disse o ucraniano em mensagem no Telegram . "Estamos avançando, passo a passo! Agradeço a todos que estão defendendo a Ucrânia, a todos que estão conduzindo esta guerra para a vitória da Ucrânia!"

Há meses Zelensky vem dizendo que a Ucrânia se prepara para um contra-ataque. Em 15 de junho, as forças do país afirmaram que tiveram sucesso "parcial" na contraofensiva.



Anteriormente, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, havia dito que uma contraofensiva bem-sucedida da Ucrânia poderia levar o presidente russo, Vladimir Putin, a "sentar-se à mesa das negociações".

Ele reiterou que a Otan e os aliados devem continuar fornecendo apoio militar à Ucrânia.

No início do mês passado, os ucranianos também disseram ter êxito em "ações ofensivas" em setores da linha de frente. A declaração ocorreu logo depois de a Rússia ter dito que impediu um contra-ataque e abatido 250 soldados ucranianos.

As autoridades do país, no entanto, minimizaram a fala russa e disseram que estão "obtendo êxitos e ocupando as alturas dominantes".

"A operação defensiva [da Ucrânia] inclui ações contraofensivas. Portanto, em determinados setores, estamos realizando ações ofensivas", escreveu a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Ganna Maliar, no Telegram .

"O setor de Bakhmut continua sendo o epicentro das hostilidades. Estamos avançando em uma frente bastante ampla. Estamos obtendo êxitos e ocupando as alturas dominantes. O inimigo está na defensiva", continuou.

Na ocasião, as autoridades russas disseram ter inibido ofensivas ucranianas em larga escala no leste e sudoeste do país, enquanto os militares do país vizinho tentavam um ataque na região de Donetsk.

Os russos ainda afirmaram que, além de ter evitado um contra-ataque e matado soldados, também causaram danos a blindados e destruíram tanques de guerra.