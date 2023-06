Reprodução/Twitter @ZelenskaUA - 26.05.2023 Ataque russo a clínica de Dnipro, em maio deste ano

A Rússia informou ter conseguido impedir uma contraofensiva da Ucrânia e matado 250 soldados do país. As mortes, segundo o Ministério da Defesa russo, ocorreram em campo de batalha, enquanto os militares ucranianos tentavam um ataque na região de Donetsk.

"Na manhã de 4 de junho, o inimigo lançou uma ofensiva em grande escala em cinco setores da frente na direção sul de Donetsk", disse o ministério em comunicado. A Defesa afirmou, no documento, que o objetivo dos ucranianos era "romper nossas defesas no setor mais vulnerável, em sua opinião, da frente", mas que a Ucrânia "não cumpriu suas tarefas, não teve sucesso", conforme os russos.

Nas redes sociais, o governo russo também publicou vídeos que mostram a explosão de blindados ucranianos. Na ocasião, segundo o ministério, ao menos 250 soldados da Ucrânia foram mortos, 16 tanques foram destruídos e 21 veículos blindados foram danificados.

A Ucrânia, por outro lado, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido ou em relação às declarações russas. Em Kiev, as autoridades apenas destacaram que o sigilo é necessário nos planos de ataque. Militares, porém, disseram que uma das táticas é causar confusão entre os russos.

Em publicação no Twitter , o ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, ironizou a situação, compartilhando um vídeo em que escreveu: "Palavras são muito desnecessárias. Elas podem apenas prejudicar", citando um trecho da música Enjoy the Silence (Aproveite o silêncio, em tradução livre), do Depeche Mode.

No vídeo, militares ucranianos aparecem com trajes de combate, segurando fuzis e fazendo o sinal de silêncio. Ao final, aparecem os escritos: "Planos amam o silêncio. Não haverá anúncio sobre o começo."

Desde a invasão russa ao território vizinho, Kiev se prepara para uma ofensiva, com o objetivo de resgatar as partes do país que foram tomadas durante o conflito. Em maio, Zelensky disse que a Ucrânia precisava aguardar a chegada de mais veículos blindados ocidentais antes de dar o próximo passo.

O mandatário tem feito um esforço diplomático para manter o apoio do Ocidente, buscando mais armas e ajuda militar.

Nesse sábado (3), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o país está pronto para lançar uma contraofensiva para retomar o território ocupado pela Rússia. O mandatário afirmou acreditar que o contra-ataque será bem-sucedido.

"Acreditamos firmemente que teremos sucesso", disse ele em entrevista ao Wall Street Journal , publicada nesse sábado (3). "Não sei quanto tempo vai demorar. Para ser honesto, pode acontecer de várias maneiras, completamente diferentes. Mas vamos fazer isso e estamos prontos."

