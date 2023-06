Ansa O vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Igor Zhovkva, declarou que o objetivo final da ação militar é a retomada de todos os territórios ocupados do país

As forças ucranianas estão reivindicando sucesso “parcial” na contraofensiva contra as forças russas, segundo a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, enquanto o exército continua sua ofensiva no sul e no leste do país, com grande parte dos combates ocorrendo perto da cidade de Bakhmut, no leste.

Segundo Andriy Kovalov, porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a Rússia continua concentrando seus esforços primários na região de Donetsk em Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Mariinka, com pelo menos 49 combates ocorrendo somente na quarta-feira (14). Na região sul de Zaporíjia, “os combates continuam na área do vilarejo de Makarivka, na direção de Berdiansk”, disse Kovalov.

Leia também Ditador da Chechênia oferece recompensa por localização de aliado





Retomada da Crimeia

Jens Stoltenberg, secretário-geral da Otan, havia declarado na última terça-feira (13) que uma contraofensiva bem-sucedida da Ucrânia poderia levar o presidente russo, Vladimir Putin, a "sentar-se à mesa das negociações". Ele reiterou, nesta quinta-feira (15), que a Otan e aliados devem continuar fornecendo apoio militar às forças ucranianas.

Há um “confronto sério em andamento” nas linhas de frente da Ucrânia, disse o vice-chefe do ministério da Defesa da Ucrânia, Vadym Skibitsky, na quarta-feira (14), descrevendo o conflito como uma “batalha feroz”. O vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Igor Zhovkva, declarou, na última segunda-feira (12), que o objetivo final da ação militar é a retomada do controle de todos os territórios ocupados do país, “incluindo a Crimeia”.

As forças russas têm tentado impedir a ofensiva da Ucrânia aumentando os bombardeios e ataques aéreos, disse Hanna Maliar, vice-ministra da Defesa da Ucrânia. “Também vemos o inimigo usando ativamente mísseis guiados anti-tanque e drones autodestrutivos na tentativa de interromper nossa ofensiva e infligir vários danos”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.