Quase uma semana depois de ter recebido alta de um hospital em Roma, na Itália, o Papa Francisco revelou nesta quinta-feira (22) que ainda tem dificuldades para respirar.

O líder da Igreja Católica falou sobre o assunto durante uma audiência com os membros da Reunião das Organizações de Ajuda às Igrejas Orientais (Roaco).

"Ainda estou sob o efeito da anestesia, minha respiração não está boa", afirmou o Pontífice.

O cirurgião Sergio Alfieri, responsável pela operação, informou recentemente que o Papa está bem, mas precisa de "ao menos um mês de recuperação para poupar os músculos abdominais".

Francisco foi submetido a uma laparotomia, cirurgia para correção de uma laparocele, espécie de hérnia que havia se formado na cicatriz de uma operação no cólon feita em 2021.

