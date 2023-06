Mazur/cbcew.org.uk / Catholic Church (England and Wales) - 27/08/22 Papa Francisco se recupera de cirurgia realizada na última semana

Internado desde a última quarta-feira (7), o Papa Francisco segue fazendo fisioterapia respiratória para se recuperar de uma cirurgia abdominal.

Segundo boletim divulgado nesta terça (13) pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, o líder católico "repousou bem durante a noite".

"Os exames hematoquímicos aos quais foi submetido estão regulares; ele continua a fisioterapia respiratória. A manhã foi dedicada a atividades de trabalho alternadas com a leitura de textos", afirmou Bruni.

De acordo com o porta-voz, o Papa se dirigiu antes do almoço à capela do apartamento onde está internado para receber a Eucaristia.

Francisco se recupera no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, e foi submetido a uma laparotomia, cirurgia para correção de uma laparocele, espécie de hérnia que se formara na cicatriz de uma operação no cólon feita em julho de 2021.

O procedimento consiste em uma incisão na cicatriz, seguida da colocação de uma tela biocompatível para substituir a parede muscular do abdômen.

A operação foi necessária porque a hérnia havia provocado obstruções intestinais recorrentes e dolorosas no pontífice de 86 anos.

Ainda não há previsão de alta.

