O Vaticano informou que J orge Mario Bergoglio , o Papa Francisco , de 86 anos, está hospitalizado e deve passar por uma cirurgia no intestino na tarde desta quarta-feira (7), no hospital Gemelli, em Roma. Segundo o comunicado oficial, o pontífice ficará internado alguns dias após o procedimento.

De acordo com o Vaticano, a operação de Francisco será feita para reparar uma laparocele, hérnia que se forma sobre uma cicatriz geralmente resultante de uma cirurgia anterior. No entanto, pode também ser causada por outros fatores como fraqueza dos músculos da parede abdominal, obesidade ou idade.

A cirurgia, que deve ser realizada sob anestesia geral, foi decidida pela equipe médica por conta das diversas reclamações do líder católico, já que a condição estaria ocasionando oclusões intestinais dolorosas.

Francisco, que chegou ao hospital por volta das 11h30 de Roma (6h30 de Brasília), passou por uma bateria de exames antes de ser submetido a cirurgia.

Saúde frágil

Esta não é a primeira vez em 2023 eque o pontífice é internado. No final de março, o Papa teve que ser hospitalizado por conta de uma infecção respiratória. Apesar de o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, anunciar apenas exames de rotina, Francisco acabou ficando dias no hospital.

Em julho de 2021, o papa também foi internado, desta vez, para operar de diverticulite.

