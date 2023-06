CC0 Domínio público / PxHere - 17/02/2017 Papa Francisco teve alta hospitalar nesta sexta-feira (16)

O Papa Francisco, que recebeu alta médica após nove dias de internação, está bem, mas precisa de "ao menos um mês de recuperação para poupar os músculos abdominais".

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16) pelo cirurgião Sergio Alfieri, responsável por fazer a intervenção no religioso.

"O Papa está bem, mas necessita de ao menos um mês de recuperação para poupar os músculos abdominais, de tal modo que possa cicatrizar bem, para que se recupere o melhor possível para seus compromissos", acrescentou o especialista em entrevista à mídia vaticana.

De acordo com Alfieri, "a cirurgia correu bem" e Jorge Bergoglio não apresenta nenhuma alteração em seus exames de glicemia, colesterol, glóbulos brancos, entre outros.

"Tem um valor de hemoglobina excelente, não tem problemas. O coração está são, nunca teve problemas, os rins funcionam muito bem, os pulmões funcionam bem", relatou, lembrando que a "preocupação que tenho é que ele se recupere bem".

Alfieri explicou que quem estiver ao redor do Papa neste primeiro mês deve limitar um pouco os compromissos, não em geral, mas os que podem causar esforços ao nível da parede abdominal.

Quanto ao risco de reincidência, Alfieri destaca que "todas as doenças, sejam cirúrgicas ou não cirúrgicas, podem ter reincidência" e como ele foi operado quatro vezes na parede abdominal é importante que cicatrize muito bem.

"Claramente é uma parede enfraquecida por quatro cirurgias. Então, teoricamente, é possível, mas se observarmos a recuperação certa, é improvável", enfatizou.

Francisco deixou o Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, onde estava internado desde o dia 7 de junho para uma cirurgia no abdômen.

O líder católico foi submetido a uma laparotomia, cirurgia para correção de uma laparocele, espécie de hérnia que se formara na cicatriz de uma operação no cólon feita em 2021.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.