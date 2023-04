Mazur/cbcew.org.uk / Catholic Church (England and Wales) - 17.12.2022 Papa Francisco é internado com infecção respiratória, em Roma

O Vaticano informou hoje que o papa Francisco recebeu alta do hospital durante a manhã deste sábado, após ser internado na última quarta-feira em razão de uma bronquite infecciosa .

“Papa Francisco deixou o Policlínico Gemelli por volta das 10h35, depois de saudar e abençoar as pessoas reunidas fora do hospital”, escreveu a conta oficial do Vaticano nas redes sociais.

Na semana, compromissos que o papa teria foram desmarcados e o pontífice foi ao hospital realizar exames após se queixar de dificuldade respiratória.

"Nos últimos dias, o Papa Francisco se queixou de algumas dificuldades respiratórias e esta tarde foi à Policlínica A. Gemelli para fazer alguns exames médicos (infecção por covid-19 excluída) que exigirá alguns dias de terapia médica hospitalar apropriada", afirmou o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, a jornalistas.

Depois de deixar o hospital e conversar com fiéis, papa Francisco foi para o Vaticano.

Ontem, ele visitou o serviço de Oncologia Pediátrica e Neurocirurgia Infantil do hospital Policlínico Gemelli, de Roma, e batizou um bebê chamado Miguel Ange l.

Segundo o porta-voz da Santa Sé, durante a visita às crianças internadas no departamento de oncologia pediátrica, Jorge Bergoglio levou rosários, ovos de chocolate e exemplares de um livro e fez uma oração pelos profissionais de saúde presentes.

"Ele dedicou um pensamento a todos aqueles que contribuem para aliviar as dores físicas e as angústias daqueles que são chamados diariamente a testemunhar a cruz de Cristo e expressou gratidão pela sua abnegação e seu espírito de serviço", finalizou Bruni, ressaltando que, "ao final da visita, ele voltou para a enfermaria".

A visita surpresa durou cerca de 30 minutos. Imagens divulgadas pelo Vaticano mostram o Papa sorrindo, apoiado em um andador, borrifando água benta na cabeça do bebê.