O secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, afirmou nesta quarta-feira (21) que não vê atualmente grandes perspectivas sobre um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia.

Apesar da previsão negativa, Parolin garantiu que ainda tem esperanças pelo fim do conflito, iniciado em fevereiro de 2022.

"Tenho esperanças realistas de paz na Ucrânia. Devemos continuar oferecendo canais por meio da mediação e bons ofícios, mas não me parece que atualmente haja grandes perspectivas para que essas ofertas sejam aceitas", lamentou o religioso durante uma reunião pública.

Parolin elogiou o surgimento de "iniciativas particulares" para promover o fim do conflito, além de destacar que a comunidade internacional não pode parar de "oferecer perspectivas de paz".

"O mundo inteiro está preocupado com esta guerra", afirmou o secretário.

Uma das iniciativas mencionadas por Parolin surgiu da própria Santa Sé, que nomeou o cardeal Matteo Zuppi para ser um enviado do Papa Francisco ao longo de uma missão de paz do Vaticano.

O italiano concluiu recentemente uma viagem de dois dias na capital da Ucrânia a pedido do líder da Igreja Católica.

O próximo objetivo é fazer com que Zuppi vá até Moscou para encontrar o presidente Vladimir Putin.

