Reprodução / EBC - 19.06.2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante live semanal

Nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) subiu de 51 em abril para 56 pontos percentuais em junho deste ano. O número já havia sido registrado em fevereiro, mas sofreu queda dois meses depois.

Já entre os que desaprovam, o índice passou de 28 pontos percentuais em fevereiro para 42 em abril e, agora, caiu para 40.

A aprovação do governo Lula é maior entre o sexo feminino, que marca 58 pontos percentuais, enquanto o masculino tem 54. Entre as mulheres, 37% reprovam e, entre os homens, o índice é de 43%.



Entre os eleitores do petista, a aprovação passou de 88 para 90 pontos percentuais. Os que desaprovam dentro desse grupo se manteve no 7%.

Já entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de outubro do ano passado, a aprovação passou de 14% para 22%. Os que reprovam foram de 81% para 76%, segundo os dados.

Em relação à aprovação geral do governo, o número oscilou positivamente de 36% para 37%. Os que consideram regular, aumentaram de 29% para 32%. E os que avaliaram negativamente, oscilaram de 29% para 27%.

Comparação com governos anteriores

Quando os governos anteriores de Lula são comparados, o terceiro mandato é o que tem menor índice de aprovação no início da liderança entre os ouvidos pelo instituto, além de também registrar maior avaliação negativa.

No primeiro mandato, a avaliação positiva foi de 42%, enquanto a negativa foi de 11%. No segundo, a positiva foi de 48% e a negativa 14%. No mandato atual, a aprovação é de 37% e a reprovação vai a 27%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 18 de junho. As entrevistas foram feitas face a face com 2.029 eleitores com mais de 16 anos. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.