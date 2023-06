Presidencia Ucrania - 11.05.2023 Chefe do Gabinete da Presidência, Andriy Yermak e o assessor-chefe do presidente da República Federativa do Brasil, Celso Amorim

Andriy Yermak, chefe do gabinete da presidência ucraniana, afirmou que irá convidar o Brasil para participar de uma reunião de cúpula para discutir o fim da guerra. Sobre a data do encontro, ele afirmou que será em “em breve” e em local neutro.

“Em nome do presidente, eu e o nosso Ministério das Relações Exteriores estamos trabalhando na organização da 1ª Cúpula Internacional da Paz para discutir a fórmula proposta pelo presidente [Volodymyr] Zelensky”, afirmou em entrevista à CNN Brasil.

“E nós acreditamos que a cúpula não estará completa sem a participação dos países do Sul Global”, disse Yermak, citando Brasil, Índia, China, Arábia Saudita e países da África.

O chefe de gabinete da presidência da Ucrânia disse que quer "ver o Brasil como um dos líderes da implementação do plano de paz”.

“A Ucrânia está muito interessada no desenvolvimento de suas relações com o Brasil. A Ucrânia quer muito uma parceria estratégica com o Brasil. E estamos prontos para fazer tudo o que depende de nós para atingir esse objetivo”, declarou.





O Brasil e a guerra

O ex-chanceler e assessor especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Celso Amorim, se encontrou com Volodymyr Zelensky na capital da Ucrânia , Kiev, em 10 de maio . O chefe do Executivo o escalou para representá-lo no acordo de paz entre russos e ucranianos.

Em conversa com a Folha e o jornal O Globo, Amorim disse que o encontro foi positivo para estreitar laços e avançar na tentativa de criar um ‘clube da paz’, um desejo do presidente brasileiro para liderar um acordo entre ucranianos e russos. Entretanto, Celso Amorim reafirmou a necessidade de Ucrânia e Rússia cederem para se chegar a um acordo.

“Não será fácil chegar a uma confluência. Será necessário que os 2 lados cheguem à conclusão de que o custo da guerra é maior do que o custo de certas concessões”, disse Amorim.

O assessor teve como missão minimizar as recentes declarações do petista sobre a guerra e mostrar que o presidente brasileiro discorda da invasão russa no território da Ucrânia. As falas de Lula provocaram reações negativas na comunidade internacional.

Falas polêmicas de Lula

Durante visita a Abu Dhabi em 16 de abril, Lula afirmou que a Ucrânia também teve culpa por ter gerado a guerra contra a Rússia . Ele ainda disse que os Estados Unidos precisam parar de incentivar a guerra, pois dessa maneira, poderá pensar em uma forma de se findar o conflito que já dura mais de um ano.

“Eu penso que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra, porque a decisão da guerra foi tomada por dois países”, afirmou Lula durante coletiva de imprensa durante viagem oficial à Abu Dhabi.

Quando estava em Pequim, em 15 de abril, Lula ainda pediu para que os Estados Unidos país pare de "incentivar a guerra e comece a falar em paz".

"Eu acho que a China tem um papel muito importante, possivelmente seja o papel mais importante (em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia). Agora, outro país importante são os Estados Unidos. Ou seja, é preciso que os EUA parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz, para a gente convencer o Putin e o Zelenski de que a paz interessa a todo mundo. A guerra só está interessando, por enquanto, aos dois", apontou o presidente brasileiro.

Dias depois, durante visita de Lula a Portugal, ele tentou apaziguar a situação que já estava mal vista internacionalmente. O mandatário afirmou que a Ucrânia é a grande vítima da guerra e contornou o comentário sobre a posição dos Estados Unidos.

“Nós nunca pedimos para que a Europa e os Estados Unidos tivessem outro comportamento. O que nós queremos é que eles também comecem a falar em paz”, afirmou.

