Reprodução: commons Putin e Berlusconi

O presidente da Rússia, Vladimir Putin lamentou a morte de Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro da Itália , que faleceu na madrugada desta segunda-feira (12) aos 86 anos.

"Para mim, Silvio foi uma pessoa querida, um amigo verdadeiro. Eu sempre admirei sinceramente sua sabedoria, sua habilidade de tomar decisões equilibradas e de longo prazo, até nas situações mais difíceis", diz nota de Putin emitida pelo Kremlin.

"Durante cada uma de nossas reuniões, fui literalmente energizado com sua incrível vitalidade, otimismo e senso de humor. Sua morte é uma perda irreparável e uma grande tristeza", acrescentou.

O ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, morreu no hospital de San Raffaele, em Milão.

Nos últimos meses, o político, diagnosticado com leucemia, também sofria de um quadro grave de infecção pulmonar. Por isso, Berlusconi precisou ser hospitalizado para tratar a doença.

A primeira internação do italiano ocorreu no dia 5 de abril e ele ficou quase um mês internado. No entanto, há três dias, Berlusconi foi internado novamente para fazer exames e seu quadro de saúde voltou a piorar.

