Reprodução: Redes Sociais Lula fazendo coração

A página do “Ministério do Namoro” , que conta com aproximadamente 20 mil seguidores nas redes sociais, cobra a criação da pasta no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT ) . Além do perfil, nesse Dia dos Namorados , diversos eleitores solteiros do petista pedem um amor ao chefe do Executivo.

Durante campanha eleitoral no ano passado, Lula disse: “Um homem sem um amor não é nada. No meu governo todo mundo vai namorar”. Hoje, os eleitores brincam pedindo os benefícios e cobram um programa social “Meu crush, minha vida”.

A cobrança nas redes sociais já vinha aumentando desde o início de junho. “Dia dos Namorados chegando e nenhum sinal do Ministério do Namoro na prática, Lula você me prometeu uma namoradinha, cadê a responsabilidade afetiva, Lula?”, escreveu um internauta no Twitter.

“Eu chegando lá no Palácio da Alvorada nesse Dia dos Namorados pra cobrar do Lula o ministério do namoro que ele disse que ia criar”, escreveu outro internauta.

No Instagram, a página "Ministério do Namoro" brinca que, por enquanto, é um ministério colaborativo.

Em fevereiro deste ano, já eleito, Lula brincou que a pasta será criada. "Como nós vamos criar o Ministério do Namoro eu vou beijar minha mulher”, ao lado da primeira-dama, Rosângela da Silva (Janja).

“Cadê o Bolsa Chamego? Cadê o Meu Dengo Minha Vida? Cadê o SUS (Serviço de União dos Solitários)”, “será que na reforma ministerial o ministério do namoro vem?” e “pelo visto vou ter que acampar na frente de um quartel e começar a protestar!! Lula, faça alguma coisa!!”, são frases comuns na rede social.

Políticos na brincadeira

O ex-ministro da Cultura do governo Michel Temer (MDB) e atual secretário de Cultura do Rio de Janeiro, Marcelo Calero, se autoproclamou “ministro do amor” nas redes sociais. E ainda fez um posto com um “decreto” dizendo: “artigo 1 – fica proibido não ser feliz”.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-RS), líder da base governista, também já publicou uma foto com a legenda “Me indiquem para ministro do Namoro”. Os seguidores do parlamentar responderam a publicação com um “me namora”.

