Um tiroteio deixou cinco mortos em Yafia, cidade próxima a Nazaré, em Israel, nesta quinta-feira (8). Segundo os policiais, um grupo começou a atirar em um lava-jato contra as pessoas que estavam no local. O crime, de acordo com as autoridades, teria sido motivado por conflitos entre duas organizações criminosas.

Entre as vítimas está um menino de 15 anos. Os atingidos chegaram a ser encaminhados ao hospital em estado crítico, mas não sobreviveram.

As vítimas foram identificadas como Naim Margiyeh, Abu Naim Margiyeh, Iliyah Margiyeh, Louis Abu Rageb e Abraheem Shahada.

As autoridades encontraram o carro usado pelos criminosos na ação em chamas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, escreveu sobre o ocorrido nas redes sociais e disse ter ficado "chocado com o terrível assassinato".

O premiê afirmou estar "determinado a parar a cadeia de assassinatos da sociedade árabe em Israel", dizendo que vai usar "todos os meios, com todas as forças".

O ataque ocorreu logo após uma menina de 3 anos e um homem de 30 ficarem gravemente feridos em outro tiroteio no país, na cidade de Kafr Kanna, também perto de Nazaré. A imprensa local informou que os dois ficaram em estado crítico, mas o homem está mais "instável".

Uma organização que acompanha o aumento da violência nas comunidades árabes, a Abraham Initiatives, informou que 97 pessoas morreram em decorrência de violência criminosa somente neste ano. Desse número, 86 morreram a tiros e 42 tinham menos de 30 anos.

No mesmo período de 2022, a quantidade de assassinatos era de 35.

