Reprodução Engavetamento entre 7 veículos deixa um morto e cinco feridos na Fernão Dias

Na madrugada desta quinta-feira (8), um engavetamento envolvendo sete veículos resultou em uma vítima fatal e pelo menos cinco feridos na Fernão Dias, em São Gonçalo do Sapucaí (MG), no sentido Belo Horizonte. O acidente ocorreu no km 796 e incluiu um ônibus, duas carretas, três carros e um sétimo veículo que teria deixado o local.

A concessionária Arteris foi acionada por volta das 2h30 e a pista ficou interditada até as 10h30 para a limpeza da via. O congestionamento atingiu 31 km e uma rota alternativa foi sugerida aos motoristas. Entre as vítimas, há pelo menos cinco pessoas em estado moderado e uma vítima fatal.

O motorista que faleceu estava preso às ferragens e era condutor de uma das carretas. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 4h para atender ao engavetamento. O Samu socorreu dois feridos, um homem e uma mulher, que foram levados para a Santa Casa de São Gonçalo do Sapucaí. Outras duas pessoas também ficaram feridas.

A Fernão Dias precisou ser novamente fechada no início da tarde para a remoção dos veículos e da vítima, sem previsão de liberação. Equipes da concessionária, Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária Federal e perícia técnica estão atuando no local do acidente.

Durante o período de interdição, a rodovia ficou completamente fechada e, às 10h30, a pista 2 foi liberada após a limpeza. No entanto, por volta das 11h55, o congestionamento já alcançava uma extensão de 31 km.

A Arteris recomendou uma rota alternativa para aqueles que desejam evitar a fila de veículos. O desvio aumenta a viagem em aproximadamente 40,9 km, acrescentando cerca de 1 hora e 30 minutos de tempo de estrada. Os motoristas devem acessar o trevo de Heliodora, no km 817 da rodovia, no sentido Lambari. Em Lambari, devem seguir pela BR-267 até Campanha e então retornar à rodovia Fernão Dias no km 774.

