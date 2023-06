Mazur/cbcew.org.uk - 17.12.2022 Papa Francisco passou por cirurgia nessa quarta (7)

O papa Francisco, de 86 anos, passou uma noite tranquila no Hospital Universitário Policlínico Agostino Gemelli, em Roma, após ser submetido a uma cirurgia abdominal, divulgou o Vaticano nesta quinta-feira (8).

"A equipe médica que acompanha o pós-operatório do Pontífice informa que o papa Francisco passou uma noite tranquila, conseguindo descansar por um longo tempo", diz o breve comunicado do diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

De acordo com o porta-voz da Santa Sé, o argentino "está em bom estado geral, alerta e respirando espontaneamente".

"Os exames de acompanhamento de rotina são bons", acrescenta a nota, afirmando que o repouso pós-operatório de Jorge Bergoglio será observado durante todo o dia.

Por fim, Bruni pediu que todos os fiéis "continuem a rezar" por Francisco.

O líder da Igreja Católica foi submetido a uma cirurgia para correção de uma laparocele, espécie de hérnia incisional que se forma na cicatriz de uma operação anterior.

O procedimento foi comandado pelo professor Sergio Alfieri, o mesmo que fez uma cirurgia no cólon do Papa dois anos atrás, durou três horas e ocorreu sem complicações.

Chamada laparotomia, a cirurgia foi realizada sob anestesia geral e consistiu em uma incisão na cicatriz, seguida da colocação de uma tela biocompatível para substituir a parede muscular do abdômen. Em entrevista coletiva após a intervenção, Alfieri explicou que a intervenção foi necessária porque o Papa estava sofrendo com oclusões intestinais dolorosas que estavam ocorrendo frequentemente.

Além disso, o cirurgião disse que o religioso reagiu bem à anestesia geral e que espera que ele fique internado entre cinco e sete dias.

O Vaticano já havia dito que o Papa deve ficar "diversos dias internado" e cancelou todas as suas audiências até 18 de junho.

A nova cirurgia provocou comoção e líderes políticos expressaram solidariedade a Francisco, incluindo o presidente da Itália, Sergio Mattarella, que enviou uma mensagem ao Santo Padre com seus "melhores votos pelo bom resultado da operação".

"Todo o povo italiano está próximo de você com sentimentos de afeto e solidariedade, que acolho plenamente", escreveu o líder italiano, desejando "uma rápida e completa recuperação".

