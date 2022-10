Reprodução Israel dá vitória ao candidato da direita, em meio à polarização da política

A maioria dos eleitores em Israel escolheram o candidato Jair Bolsonaro (PL). O candidato ficou com 45,9% (258 votos), na votação realizada no país. Segundo o boletim de urna, Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 234 votos, ou 41,6%.

Na terceira colocação, Simone Tebet (PMDB), com 10,9%, ou 61 votos. Por fim, Ciro Gomes (PDT), com 9 votos (1,6%).

O instituto Brasil-Israel divulgou o resultado de três das quatro urnas de Tel Aviv, capital do país, e há uma pequena vantagem de Bolsonaro nesse compilado.