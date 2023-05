Chris Smith/Flickr Holy Name Cathedral, localizada em Chicado, cidade no estado de Illinois





Ao menos 1.997 menores foram abusados entre 1950 e 2018 por cerca de 450 religiosos e funcionários laicos de seis dioceses católicas no estado de Illinois, nos Estados Unidos, apontou um relatório do procurador-geral Kwame Raoul divulgado nesta terça-feira (23).

A investigação aponta que esses casos têm "fatos críveis" e representa mais de quatro vezes o número divulgado publicamente pela Igreja Católica em 2018. Ao todo, são 696 páginas de depoimentos e dados coletados em uma investigação estadual.





Um dos mais emblemáticos é o do padre Thomas Francis Kelly, que morreu em 1990, e que teria abusado de mais de 15 jovens, com idades entre 11 e 17 anos, durante as décadas de 1960 e 1970 em várias paróquias locais.

Uma das vítimas ouvidas pelos investigadores tinha 11 anos na época dos fatos e contou que era coroinha da igreja. Em uma noite, Kelly convidou o menino para ir em um cinema e depois lhe deu cerveja. Quando ele acordou, viu o religioso praticando sexo oral nele.

