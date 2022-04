Divulgação/Diocese de Camden Igreja Católiaca dos EUA vai pagar mais de 80 milhões de dólares a vítimas de abuso sexual





A Diocese de Camden, em Nova Jersey, informou nesta terça-feira que entrou em acordo com mais de 300 vítimas de abusos sexuais por parte de clérigos. A Igreja Católica concordou em pagar US$ 87,5 milhões aos envolvidos, em um período de quatro anos.

O acordo também inclui a manutenção ou aprimoramento dos protocolos de proteção de crianças, que foram implementados pela Diocese em 2002. O Tribunal de Falências ainda precisa aprovar o compromisso firmado entre vítimas e Igreja.

“A Diocese de Camden, Nova Jersey está satisfeita que o processo de mediação tenha levado a um acordo. Quero expressar minhas sinceras desculpas a todos aqueles que foram afetados por abuso sexual em nossa Diocese”, afirmou o bisco Dennis J. Sullivan.

Os supostos abusos sexuais ocorreram entre as décadas de 1950 e 1990, disse o advogado Jeff Anderson, representante dos sobreviventes. O período com mais casos foi principalmente nas décadas de 1960 e 1970.

Leia Também





“O Comitê de Sobreviventes está satisfeito por ter chegado a uma resolução consensual de suas disputas com a Diocese e espera facilitar uma distribuição rápida aos sobreviventes de abuso sexual”, afirmou Anderson.

O bispo acrescentou que tem feito orações para todos os sobreviventes de abuso.

“Prometo meu compromisso contínuo para garantir que esse terrível capítulo na história da Diocese de Camden, Nova Jersey, nunca aconteça novamente”, finalizou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.