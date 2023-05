Reprodução/redes sociais Deputada Sâmia Bonfim (PSOL-SP)





A deputada federal Sâmia Bonfim (PSOL-SP) teve o microfone cortado pelo Tenente-coronel Zucco (Republicanos-RS), presidente da CPI do MST, após inserir na sua fala a informação de que ele voltou a ser investigado pal Polícia Federal por conta da suspeita de envolvimento em atos golpistas.

"Acabou de sair a noticia de que o Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI do MST pela participação em atos antidemocráticos. Que até agora o senhor estava dizendo que era mentira", dizia a parlamentar quando, neste momento, teve o áudio interrompido por Zucco.

🚨 ABSURDO! O presidente da CPI do MST, Tenente Coronel Zucco, CORTOU O MICROFONE da nossa deputada @samiabomfim para impedir que ela apresentasse a notícia de que ele é investigado pelo STF. É esse bando autoritário e criminoso que acha que tem moral pra julgar o MST. #TôComMST pic.twitter.com/4coYCihIEB — PSOL 50 (@psol50) May 23, 2023

Logo na sequência, o Tenente-coronel afirma que não iria permitir o que chamou de "ataques pessoais", e que o assunto levantado pela deputada do PSOL não era pauta da CPI em questão.

"Deputada Sâmia, eu aceitei a questão de ordem do deputado Kim. Nós não vamos permitir ataques pessoais. Sobre essa nota que a senhora falou, já tinha sido publicada. Deputada Sâmia, isso não é pauta dessa CPI", ressaltou o presidente da Comissão.





Investigação contra presidente da CPI

A decisão de retomar a investigação contra o parlamentar do Republicanos foi dada nesta terça-feira (23) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O inquérito é sobre a suspeita de apoio, incentivo e patrocínio a atos antidemocráticos no Rio Grande do Sul e em Brasília contra as urnas eletrônicas e o resultado da eleição presidencial do ano passado, que terminou na vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O presidente da CPI do MST é investigado após um trabalho que teve início no estado gaúcho. As investigações foram paralisadas porque o Tribunal Regional Federal da Quarta Região teve o entendimento que Zucco, por ser deputado federal, possuía foro privilegiado.

