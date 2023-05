Reprodução Talíria Petrone enfrentou Ricardo Salles





A deputada federal Talíria Petrone (PSOL-RJ) discutiu com o deputado Ricardo Salles (PL-SP) nesta terça-feira (23) na primeira sessão de trabalho da CPI do MST . Em seu discurso, a parlamentar criticou a criação da comissão que, segundo ela, tem como objetivo criminalizar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.

A psolista afirmou que o ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro é investigado pela Polícia Federal. “Cresceu mais de 70% da violência no campo. Tem a ver com grilagem, tem a ver com madeireiros, tem a ver com garimpo ilegal. Aliás com crimes em que tem envolvimento do próprio relator, hoje investigado pela Polícia Federal. Eu estou falando de fatos”, relatou.

Salles ficou muito irritado e, após a conclusão da colega, relatou que pedirá para que se abra um processo contra ela no Conselho de Ética da Casa.

O primeiro vice-presidente da CPI, Kim Kataguiri (União Brasil-SP), tomou a palavra e falou que iria apresentar um questionamento porque, segundo ele, o regimento da Câmara não permite que um deputado se refira a outro de “forma injuriosa”.

“Não é injúria tratar de fatos. E o fato é que o relator dessa comissão é acusado de fraudar mapas, tem relação com o garimpo ilegal. Na época em que era ministro do meio ambiente foi reportado sobre madeira ilegal, ele nem ligou porque não defende o meio ambiente. Contra fatos não há argumentos”, rebateu Talíria.

“E olha que eu nem chamei de bandido ou de marginal, com todo respeito”, acrescentou a parlamentar, mas fora do microfone. Foi neste momento que Salles reagiu e prometeu representar uma ação contra a deputada.

“Vou pedir à Mesa para fazer a extração da fala da deputada para representação no Conselho de Ética”, comentou.

Primeiro dia da CPI do MST tem briga

Em menos de uma hora de reunião, houve trocas de acusações, muito bate-boca e até socos n mesa do plenário. O mais exaltado foi deputado federal Valmir Assunção (PT-BA), que se irritou com a fala do parlamentar Éder Mauro (PL-BA).

A primeira reunião do colegiado da CPI do MST ocorreu nesta terça. O grupo se reunirá na quarta (24) para votar as 14 intimações para depoimentos na Câmara, que devem acontecer ao longo das próximas semanas.

A comissão ainda fará diligências em assentamentos ocupados por pessoas envolvidas com o Movimento dos Sem Terra. Os trabalhos estão previstos para ocorrer nos próximos sete dias em São Paulo, Bahia e Mato Grosso do Sul.

A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo principal apurar quem são os financiadores das recentes ocupações feitas pelo Movimento dos Sem Terra, que totalizam 60 ações desde que Lula assumiu a presidência.





