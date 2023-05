Reprodução / Facebook Larry Jacquez/Facebook - 15.05.2023 Atirador matou três pessoas e feriu outras seis, no Novo México (EUA)

Um atirador de 18 anos invadiu uma vizinhança residencial em Farmington, no Novo México , no sudoeste dos Estados Unidos, e matou três pessoas. Outras seis ficaram feridas durante o ataque, que ocorreu por volta das 11h dessa segunda-feira (15).

O responsável pelos tiros não teve a identidade revelada e foi morto pela polícia.

Entre as vítimas que ficaram feridas no ataque estão dois agentes que trocaram tiros com o agressor antes de ele ser baleado, informou a porta-voz da polícia de Farmington, Shanice Gonzales.

À agência de notícias Reuters , Gonzales disse que o suspeito disparou indiscriminadamente contra pessoas que estavam na rua enquanto percorria cerca de 400 metros a pé. A polícia conseguiu o alcançar em frente a uma igreja do bairro.

Os policiais ainda investigam a motivação do crime .

O suspeito teria usado ao menos três armas diferentes para realizar o ataque, segundo o delegado Steve Hebbe, incluindo um fuzil do "estilo AR", comumente utilizado em tiroteios em massa.

De acordo com Hebbe, ele saiu atirando aleatoriamente pela vizinhança "no quer que que quisesse no momento", incluindo ao menos seis casas e três carros, afirmou ao jornal The New York Times .

Acesso a armas

No último dia 11, um juiz federal da Virgínia, nos Estados Unidos, derrubou as leis federais que barravam a venda de pistolas para pessoas com menos de 21 anos. A decisão foi tomada após uma ação movida por quatro homens de 18 a 20 anos que queriam comprar as armas, mas não eram permitidos pela lei.

Segundo a agência de notícias Reuters , a decisão só vai entrar em vigor após o juiz publicar a decisão final, o que deve acontecer nas próximas semanas. No entanto, o Departamento de Justiça dos EUA pretende entrar com um recurso para bloquear a mudança.

A sentença é emitida em meio a uma onda de ataques a tiros no país. Na semana passada, o presidente norte-americano, Joe Biden, voltou a pedir ao Congresso que fuzis de assalto sejam proibidos, após o ataque a um shopping no Texas deixar oito mortos, no dia 6.

Ele também pediu que sejam implementadas medidas para restringir o acesso às armas. "Muitas famílias têm cadeiras vazias em sua mesa. Os membros republicanos do Congresso não podem continuar a responder a essa epidemia com um encolher de ombros", disse Biden na ocasião.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.