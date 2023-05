Reprodução/Twitter 06.05.2023 Fonte disse à CNN que um suspeito foi morto. Polícia procura possível segundo suspeito

Um ataque a tiros em um shopping na cidade de Allen, no Texas (EUA), deixou vários feridos neste sábado (6).





O departamento de polícia da cidade pediu, pelas redes sociais, que as pessoas evitassem a região do shopping. "Reforços estão em cena no Allen Premium Outlets. Uma investigação ativa está em andamento. Por favor, evite a área até nova atualização".

Uma fonte policial local disse à CNN que um atirador foi morto e que há buscas por um possível segundo criminoso, que estaria presente no momento do ataque segundo testemunhas.

Uma testemunha disse à emissora que o atirador “estava andando pela calçada e atirando com sua arma em todos os lugares na maior parte do tempo.”

A polícia acredita ter identificado o veículo do suspeito morto, que está sendo examinado pelo esquadrão antibomba por precaução, afirmou a fonte ao canal internacional.

O governador do Estado do Texas, Greg Abbott, chamou o ataque de "tragédia indescritível", dizendo em um comunicado que "nossos corações estão com o povo de Allen, Texas".

