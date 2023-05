Banco de Imagens/Pexels Juiz diminui idade para comprar pistola na Virgínia (EUA)

Um juiz federal da Virgínia , nos Estados Unidos, derrubou as leis federais que barravam a venda de pistolas para pessoas com menos de 21 anos. A decisão foi tomada após uma ação movida por quatro homens de 18 a 20 anos que queriam comprar as armas, mas não eram permitidos pela lei.

O magistrado Robert Payne afirmou, nessa quinta-feira (11), que a legislação viola a 2ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que determina o direito ao porte de armas. "Os estatutos e regulamentos em questão não são consistentes com a história e tradição de nossa nação", afirmou Payne na decisão.

Segundo a agência de notícias Reuters , a decisão só vai entrar em vigor após o juiz publicar a decisão final, o que deve acontecer nas próximas semanas. No entanto, o Departamento de Justiça dos EUA pretende entrar com um recurso para bloquear a mudança.

O advogado dos quatro homens que entraram com a ação, Elliott Harding, disse que está satisfeito com a decisão, mesmo que o Departamento de Justiça tente revertê-la.

"Embora [a decisão] garanta que futuros compradores possam comprar essas armas de fogo no sistema federal, que inclui verificação de antecedentes e outros requisitos, esperamos que os réus recorram", disse Harding. "No entanto, continuamos otimistas de que a decisão será confirmada no devido tempo."

A sentença é emitida em meio a uma onda de ataques a tiros no país. Na semana passada, o presidente norte-americano, Joe Biden, voltou a pedir ao Congresso que fuzis de assalto sejam proibidos, após o ataque a um shopping no Texas deixar oito mortos, no último sábado (6).

Ele também pediu que sejam implementadas medidas para restringir o acesso às armas. "Muitas famílias têm cadeiras vazias em sua mesa. Os membros republicanos do Congresso não podem continuar a responder a essa epidemia com um encolher de ombros", disse Biden na ocasião.

Até esta sexta-feira (12), de acordo com dados da organização Gun Violence Archive, houve ao menos 210 ataques em massa com o uso de armas de fogo, sendo o maior número para o período desde 2016.

Um ataque em massa ocorre, segundo a organização, quando ao menos quatro pessoas são feridas ou mortas, excluindo o atirador.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.