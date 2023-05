Alan Santos/PR - 09/06/2022 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a pedir ao Congresso norte-americano, neste domingo (7), que fuzis de assalto sejam proibidos, após o ataque a um shopping no Texas deixar oito mortos, nesse sábado (6).

Ele também pediu que sejam implementadas medidas para restringir o acesso às armas. "Muitas famílias têm cadeiras vazias em sua mesa. Os membros republicanos do Congresso não podem continuar a responder a essa epidemia com um encolher de ombros", disse Biden .

Um policial que estava no estabelecimento ouviu os tiros no Allen Premium Outlets, localizado na cidade de Allen, por volta das 15h30 do horário local e "derrubou" o suspeito, informou o chefe de polícia Brian Harvey.

Imagens transmitidas pela CNN mostraram o atirador saindo de uma carro no estacionamento do shopping e abrindo fogo contra as pessoas. As motivações do ataque ainda são investigadas.

O agressor estava vestido com uniforme paramilitar e carregava um rifle de assalto, segundo a Casa Branca.

"Allen é uma cidade segura e orgulhosa, o que torna esse ato de violência sem sentido ainda mais chocante", afirmou o prefeito, Ken Fulk.

