Reprodução/redes sociais Soldado russo é rendido e conduzido por drone até trincheira ucraniana





Um vídeo compartilhado pela 92ª Brigada Mecanizada da Ucrânia mostra a operação de rendição de um soldado russo na cidade ucraniana de Bakhmut. O processo é conduzido por um drone comandado pelos militares de Kiev.

Nas imagens é possível ver os soldados ucranianos anexando um bilhete ao veículo não tripulado, que sobrevoa e para em cima do militar da Rússia. Logo em seguida, o papel é jogado para o homem, que caminha pela região de trincheiras repleta de corpos de soldados mortos.

Vídeo mostrando um soldado russo sinalizando p/um drone ucraniano a sua intenção de se render. Os ucranianos enviam então um outro drone que lança na trincheira instruções p/que o soldado o siga em direção às linhas ucranianas. De acordo c/Kiev, é algo frequente, principalmente… pic.twitter.com/8VewpjiIQ5 — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 10, 2023





O drone conduz o rapaz até a trincheira onde estão localizadas as Forças Armadas ucranianas e, durante o trajeto, ele parece ter sido alvo de militares russos que estavam em operação de combate na região leste da Ucrânia.

O soldado russo em questão foi identificado como Ruslan Nikolaievich e, de acordo com as autoridades ucranianas, ele está em um cativeiro como prisioneiro de guerra.





Jornalista morto em Bakhmut

O jornalista Arman Soldin, da Agência France Press (AFP), foi morto na última terça-feira (9) após um ataque de mísseis russos que teve como alvo os arredores da cidade ucraniana de Bakhmut.

De acordo com a agência de notícias, o bombardeio que causou o óbito do coordenador de vídeo de 32 anos aconteceu por volta das 16h30 no horário local (13h30 no horário de Brasília).

Soldin estava acompanhado de outros quatro colegas no momento do ataque, e todos eles saíram ilesos da ofensiva da Rússia. O grupo de cinco profissionais estava acompanhando militares ucranianos.

