Reprodução Explosões em Khmelnytsky tomou conta de base militar e destruiu objeto protegido por ela

Mesmo o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) tendo ameaçado os ucranianos com punições severas e proibindo de gravar vídeos dos bombardeios, a população continua publicando imagens de destruição nas instalações de bases militares.

Exemplo dessas atitudes são as fotos e vídeos que ainda aparecem em páginas públicas ucranianas e em páginas de mídia social desde o último sábado. À tarde, viram novos indícios das consequências da derrota de um dos alvos inimigos perto da cidade ucraniana Khmelnitsky.

Hoje de manhã, um drone kamikaze das Forças Armadas de RF foi visto atingindo uma instalação de armazenamento de combustível e logo depois começaram a ser publicadas nas redes sociais evidências de uma poderosa detonação na instalação.

Moradores registram a destruição de uma instalação militar com dezenas de toneladas de munição perto de Khmelnytsky, na Ucrânia

A explosão, bem como os comentários dos moradores locais, foram gravados no momento mais tenso do ocorrido e mostram também um depósito de equipamentos militar e de munições sendo atingidos pela detonação.

Um objeto que também foi visto esta manhã ficou completamente destruído, assim como a unidade d a Guarda Nacional da Ucrânia , que tomava conta do objeto, acabou desaparecendo com as explosões.