Reprodução/Flickr Míssil britânico do modelo Storm Shadow enviado a Kiev





A Rússia se posicionou diante da confirmação de que o Reino Unido fornecerá mísseis de cruzeiro de longo alcance para a Ucrânia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, pelo ministro da Defesa britânico.

A resposta russa foi dada durante um entrevista coletiva por telefone realizada por Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Vladimir Putin, onde ele afirmou que o país terá uma reação "adequada" das Forças Armadas de Moscou.

"Uma atitude muito negativa. Será necessária uma resposta adequada das nossas Forças Armadas, que tomarão as decisões necessárias neste contexto do ponto de vista militar", disse o porta-voz da Presidência.





A declaração de Peskov foi feita após o ministro britânico Ben Wallace confirmar o envio de mísseis Storm Shadow para Kiev. Este é um projétil de cruzeiro com a chamada "capacidade stealth", que permite diminuir a própria existência nos sistemas de observação inimigos.

"Hoje posso confirmar que o Reino Unido está doando os mísseis Storm Shadow para a Ucrânia", disse, acrescentando que o fornecimento complementa o envio de outros sistemas, como os mísseis Himars e Harpoon. Além disso, ele afirmou que esses projéteis ajudarão os ucranianos a "rebater as forças russas em seu território".

O Storm Shadow foi desenvolvido de maneira conjunta entre Reino Unido e França e é, comumente, lançado do ar. Com um alcance de voo de 250 quilômetros, ele só fica atrás da capacidade dos sistemas de mísseis táticos do exército de superfície (Atacms), produzidos nos Estados Unidos e que a Ucrânia pede há muito tempo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.