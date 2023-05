Divulgação Usina Nuclear Angra 1

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (11), um mandado de busca e apreensão na Usina Nuclear de Angra 1 , em Angra dos Reis.

Segundo a PF , a ação investiga dois inquéritos policiais sobre o vazamento de água contaminada com resíduos nucleares ocorrido em 16 de setembro de 2022. O objetivo é apurar se houve crime ambiental , além de eventual omissão na comunicação do episódio.

Na época, a Eletronuclear, empresa estatal por trás do funcionamento da usina , não avisou as autoridades responsáveis sobre o vazamento de material radioativo, no mar da Baía de Itaorna.

Procurada pelo DIA , a Eletronuclear não havia se pronunciado sobre o ocorrido até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos.

