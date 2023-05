Reprodução - 06.05.2023 Após incêndio, ao menos 27 pessoas morreram

Um incêndio em uma mina de ouro de zona remota da região de Arequipa, sul do Peru , levou à morte de 27 pessoas, informou o Ministério Público local neste domingo (7).

O gerente da mina, Esteban Rey Huamaní, disse a bombeiros locais que o fogo teria começado na madrugada desse sábado (6) após um curto-circuito. Ele afirmou ter pedido ajuda em uma cidade a 1h30 de distância do local, conforme comunicado divulgado pelo governo local.

De acordo com a nota, as vítimas teriam morrido por asfixia e, dentro da mina, os trabalhadores não tinham sinal de telefone para que pudessem se comunicar.

Primeiramente, os funcionários do local foram dados como desaparecidos, mas as mortes foram confirmadas nesta manhã. "A informação que temos da delegacia é de 27 mortos dentro da mina", disse o procurador Giovanni Matos.

O jornal peruano El Comercio informou que, neste domingo, duas pessoas foram resgatadas com vida.

Além disso, agentes da Polícia Nacional do Peru foram deslocados para a região para auxiliar na retirada dos corpos, segundo o jornal La República . O Ministério do Interior também está no local.

