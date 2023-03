Divulgação/Ministério da Cultura do Peru Múmia encontrada na mochila de delivery de homem no Peru





Um entregador peruano que carregava uma múmia pré-hispânica na sua mochila de delivery teve os restos mortais mumificados apreendidos no último sábado (25), na cidade de Puno, no Peru.

O homem de 26 anos, identificado como Julio César Bermejo, afirmou que a múmia era como sua "namorada espiritual", que a chamava carinhosamente de "Juanita" e que ela foi levada à sua casa há cerca de 30 anos pelo seu pai.

"Em casa ela fica no meu quarto, dorme comigo. Eu cuido dela, eu a mantenho, ela é como minha namorada espiritual", disse o homem após a múmia ser encontrada por policiais. O Minstério da Cultura do Peru, entretanto, informou que se trata de restos mortais de um homem, e não de uma mulher.





O órgão oficial peruano ressaltou ainda que análises apontaram que a múmia tem entre 600 e 800 anos, e que o "patrimônio" foi recolhido depois que foi identificada a importância do que classificou como "bem cultural".

"No âmbito de suas funções, a Direção Descentralizada de Cultura de Puno, verificou a autenticidade do bem cultural pré-hispânico, com uma cronologia relativa de aproximadamente 600 e 800 anos", informou o ministério peruano.

"De imediato, o Ministério da Cultura ordenou a guarda dos referidos bens móveis, a fim de proteger e preservar o patrimônio", complementou. Julio negou que estava tentando comercializar a múmia, e disse que o transporte em uma mochila térmica se dava para mostrar os restos mortais a seus amigos.

