Reprodução/Twitter Muro caiu sobre carro e deixou uma pessoa morta em Cuenca

Um forte tremor de magnitude 7 atingiu o sul do Equador e o Peru na tarde deste sábado (18). Segundo as autoridades, ao menos quatro pessoas morreram.

O governo equatoriano confirmou que o epicentro do terremoto foi em Balao, cidade que fica a 140 km de Guayaquil, um dos principais municípios do país. As autoridades estimam que o tremor aconteceu em profundidade de 44km.

Prédios ficaram destruídos e ainda não há informações sobre desaparecidos.

O tremor ainda foi sentido em Quito, Manabí e Manta. Cidades da região norte do Peru também registraram o abalo.

O presidente do Equador, Guilhermo Lasso, disse que avalia os danos e que se reunirá com ministros para definir estratégias para ajudar os afetados. Em nota, Lasso ressaltou que os ministérios dispõem de recursos econômicos para recuperar o país.

Las familias ecuatorianas no están solas. El Gobierno Nacional está siempre para brindarles todo su apoyo y contingente. pic.twitter.com/08NADiyrh1 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 18, 2023